Oproep tot gezamenlijke bestrijding coronapandemie bij G20-top

Vlak voor de start van de G20-top hebben meerdere deelnemers opgeroepen om samen te werken in de strijd tegen de coronapandemie. De Britse premier Boris Johnson voerde zaterdag campagne om wereldwijd gelijke toegang tot vaccins te garanderen.

„Ik zou graag zien dat de G20-landen deze aanpak steunen”, zei hij in een videoboodschap op de website van de top. Op de vorige top beloofde de groep van leidende economische mogendheden alle maatregelen te nemen om de pandemie het hoofd te bieden en mensenlevens te beschermen. „Als we elkaar dit weekend ontmoeten, moeten we deze belofte nakomen”, zei Johnson.

De aanpak van de coronapandemie is het centrale onderwerp van de G20-top, die zaterdag begint als een videoconferentie onder leiding van Saoedi-Arabië. De Duitse bondskanselier Angela Merkel, het Chinese staatshoofd Xi Jinping, de Russische president Vladimir Poetin en waarschijnlijk een laatste keer de Amerikaanse president Donald Trump zullen deelnemen aan de tweedaagse beraadslagingen. Naast een eerlijke verdeling van vaccins moet het ook gaan om schuldverlichting voor armere landen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan benadrukte dat corona het belang en de verantwoordelijkheid van de G20 heeft vergroot. „De pandemie heeft ons er nogmaals aan herinnerd dat we leden zijn van de grote menselijke familie, ongeacht religie, taal, afkomst en ras.”

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro benadrukte in een videoboodschap dat men tegelijkertijd voor gezondheid en economie moet zorgen. Net als Trump, maar anders dan de meeste andere staatshoofden en regeringsleiders, heeft Bolsonaro de strenge beperkingen op de economie en de persoonlijke vrijheid om pandemieën te bestrijden afgewezen.