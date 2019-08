Oproep tot gebed vanwege bosbranden in Amazonegebied

Paus Franciscus heeft zondag opgeroepen tot gebed voor de strijd tegen de bosbranden in het Amazonegebied. Nick Holtam, bisschop van Salisbury en hoofd van de afdeling milieuzaken van de Anglicaanse Kerk, noemde de branden niet alleen vernietigend voor bomen, maar ook voor „onze hoop.”

„Deze long van bossen is van vitaal belang voor onze planeet”, aldus Franciscus. Hij schreef in 2015 een encycliek over de bescherming van het milieu en tegen de opwarming van de aarde. Franciscus wees herhaaldelijk op het recht van de inheemse volken in het Amazonegebied om hun land te behouden en hun culturen te beschermen. Brazilië is het grootste rooms-katholieke land ter wereld.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft geen officiële reactie op de branden gegeven. Een woordvoerder verwacht ook niet dat dit nog zal gebeuren, omdat Kerk in Actie, de hulpverleningsorganisatie van de PKN, zich vooral richt op humanitaire rampen.Ook op sociale media uiten wereldwijd veel mensen hun zorgen, onder meer met de oproepen tot gebed voor het Amazonegebied.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft tijdens de G7-top in het Franse Biarritz hulp beloofd bij het opnieuw bebossen van die delen van het Amazonegebied die zijn verwoest door de branden van afgelopen tijd. Hoe en wat Duitsland precies gaat bijdragen zei Merkel niet. „De longen van onze hele planeet zijn aangetast en daarom moeten we gemeenschappelijke oplossingen vinden”, zei ze. Ook de Amerikaanse president Trump heeft hulp aangeboden.

In het Braziliaanse Amazonegebied woeden momenteel de zwaarste branden in jaren. De Franse president Emmanuel Macron zette als gastheer de branden op de agenda van de G7-top.

Grootste

In het gebied zijn dit jaar inmiddels bijna 80.000 branden waargenomen. Dat is het grootste aantal sinds 2013. Eind vorige week zijn honderden nieuwe branden uitgebroken, zo maakte het Braziliaanse nationale instituut voor ruimteonderzoek zaterdag bekend. Ook omliggende landen zoals Bolivia, Paraguay en Frans Guyana worden getroffen.

Volgens critici van de Braziliaanse regering zijn de branden het gevolg van het milieubeleid van president Bolsonaro. Hij wordt ervan beschuldigd zijn aanhangers in de houtkap-, mijnbouw- en landbouwsector te bevoordelen en geen oog te hebben voor natuurbehoud.

Braziliaanse legervliegtuigen zijn zondag begonnen met het afwerpen van water in de hoop zo de vele bosbranden in het Amazonegebied te blussen. Op de grond staan zo’n 44.000 manschappen klaar om te helpen bij het blussen. De Braziliaanse regering heeft ruim 8 miljoen euro vrijgemaakt voor bestrijding van de branden.