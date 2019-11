Oproep tot gebed bij start van impeachmentverhoren

De Amerikaanse president Donald Trump vond een onderzoek naar zijn Democratische rivaal Joe Biden belangrijker dan Oekraïne. Dat zei de hoogste Amerikaanse diplomaat in Oekraïne, William Taylor, woensdag tijdens het eerste openbaar verhoor in het impeachmentonderzoek naar de president.

Taylor vertelde dat een medewerker getuige was van een telefoongesprek tussen Trump en de Amerikaanse EU-ambassadeur Gordon Sondland. Trump zou Sondland in dat gesprek hebben gevraagd naar „de onderzoeken.” Aan de medewerker zou Sondland nadien hebben gezegd dat Trump meer belang hecht aan de onderzoeken naar Biden dan aan Oekraïne.

Taylor had eerder al achter gesloten deuren getuigd, maar wist toen nog niet van het telefoontje.

Het Witte Huis uitte onmiddellijk kritiek op de verklaring van de topdiplomaat. „Het laatste ‘bewijs’ komt van een anonieme medewerker die iemand vertelde dat hij iemand anders hoorde bellen met de president.” Trump zei later bovendien dat hij zich een telefoontje met Sondland niet kan herinneren.

De functionaris die melding maakte van het telefoongesprek, wordt nu ook gevraagd een verklaring af te leggen. Commissievoorzitter Adam Schiff zei dat het kan gaan om een belangrijke getuige.

De commissie Inlichtingen van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is begonnen met een reeks openbare hoorzittingen in het kader van een poging van de Democraten om Trump af te zetten. In de zittingen worden in beginsel geen nieuwe feiten naar voren gebracht, maar worden de getuigen uit de eerdere, besloten, verhoren in het openbaar ondervraagd.

Schiff onderstreepte woensdag dat het volkomen duidelijk is dat Trump misbruik van zijn macht heeft gemaakt door een buitenlandse mogendheid te vragen zich met de Amerikaanse verkiezingen te bemoeien.

De Republikeinen lijken zich vooral in te spannen om de betrouwbaarheid van getuigen en het bewijsmateriaal ter discussie te stellen. Taylor, die voor de Democraten een van de belangrijkste getuigen is, werd voortdurend tegengeworpen dat hij zijn informatie slechts had van horen zeggen.

De evangelicale leider Franklin Graham deed, kort voordat de verhoren begonnen, een oproep om voor de president vrouw „in deze moeilijke tijden” te bidden.