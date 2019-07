Oproep Mueller tot aanpak Russische inmenging

Speciaal onderzoeker Robert Mueller heeft in het Amerikaanse Congres drie uur lang getuigd voor de Justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden. Hij verwees zoals verwacht bij tientallen vragen naar het rapport. Maar hij riep op eigen initiatief zijn land op om op te treden tegen de „wijdverbreide en systematische Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen”.

Mueller zei dat de bevindingen in het rapport over de Russische bemoeienis „een ernstige bedreiging vormen voor de Amerikaanse democratie”.

Ook bevestigde hij dat de bevindingen in zijn commissierapport president Donald Trump niet vrijpleiten. Op vragen van commissieleden of de opmerking van Trump dat hij „compleet en totaal is vrijgepleit” van het verhinderen van de rechtsgang waar is, antwoordde hij met „nee”. De vervolgvraag of Trump na zijn presidentschap veroordeeld zou kunnen worden voor belemmering van rechtsgang, beantwoordde Mueller met „ja”.

Trump reageerde via Twitter met een citaat van een Fox News opiniemaker: „Dit was een ramp voor de Democraten en een ramp voor de reputatie van Robert Mueller”. In een andere tweet schreef de president dat hij door Mueller onschuldig is verklaard.

Later woensdag verschijnt Mueller ook nog voor de commissie Inlichtingen van het Huis.