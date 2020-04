Oproep in Jemen om bestand te eerbiedigen

Een door Saudi-Arabië geleide coalitie heeft maandag alle partijen in Jemen opgeroepen terug te keren naar de status die bestond voordat de separatistische Zuidelijke Overgangsraad (STC) het bestand met de regering opzegde. Dat staat in een verklaring die naar buiten is gebracht.

De coalitie zei dat alle stappen die in strijd zijn met het Riyad-akkoord moeten worden stopgezet en riep op de escalatie in het land te beëindigen.

STC kondigde zondag aan de macht te hebben overgenomen. Volgens de separatisten heeft de regering de zuidelijke belangen ondermijnd en het bestand geschonden. De zuidelijke separatisten sloten in oktober vorig jaar het Riyad-akkoord met de Jemenitische regering van president Hadi. Dat maakte een einde aan het conflict tussen die twee partijen, dat eerder in het jaar volledig escaleerde. Toen liepen de separatisten de tijdelijke hoofdstad Aden onder de voet.

Minister van Buitenlandse Zaken Mohammed Al-Hadhram van Jemen ziet de stap van STC als een „hervatting van de gewapende opstand en afwijzing en volledige terugtrekking uit het Riyad-akkoord.”

Het slepende conflict, waarbij ook strijd is tussen een door Saudi-Arabië geleide coalitie en de door Iran gesteunde Houthi-opstandelingen heeft in Jemen geleid tot een ongekende humanitaire crisis. Die dreigt verder te verslechteren doordat nu ook het coronavirus is opgedoken in het land. De eerste besmetting werd deze maand vastgesteld.

De door Saudi-Arabië geleide coalitie die tegen de Houthi-rebellen in Jemen strijdt, verlengde vrijdag nog de eenzijdige wapenstilstand met een maand. De coalitie gelooft dat nog steeds een permanent bestand kan worden gesloten.

De Saudiërs voeren in hun straatarme buurland al jaren bombardementen uit op doelen van de Houthi’s. Die verdreven in 2014 de Jemenitische regering uit hoofdstad Sanaa. Saudi-Arabië ziet de rebellen als een verlengstuk van aartsrivaal Iran en greep militair in.