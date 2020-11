Oproep Biden: blijf kalm, het stemproces werkt

Joe Biden, vermoedelijk de aanstaande president van de Verenigde Staten, heeft de Amerikanen donderdag opgeroepen om rustig te blijven nu de stemmen worden geteld. „Blijf kalm, het proces is aan het werk”, zei Biden in een toespraak vanuit zijn woonplaats Wilmington in de staat Delaware.

Twee dagen na de verkiezingen is de uitkomst nog niet zeker. In enkele belangrijke staten is het verschil tussen Biden en de zittende president Donald Trump erg klein. „Democratie is soms rommelig en vergt soms wat geduld, maar dat geduld wordt al meer dan 240 jaar beloofd met een stelsel waar de hele wereld jaloers op is”, aldus Biden. „In Amerika is elke stem heilig en het is de wil van de kiezers die de president kiest.” Hij voegde eraan toe dat hij vertrouwen heeft dat hij tot winnaar zal worden uitgeroepen, maar net als in eerdere toespraken eiste hij niet de overwinning op.

Biden zei ook dat hij eerder op de dag een briefing had gekregen over de corona-uitbraak in de Verenigde Staten. Over Trump sprak Biden niet.