Oprichter/slaveneigenaar British Museum in ‘schijnwerpers’

Het British Museum verplaatst het beeld van zijn oprichter en slaveneigenaar Hans Sloane vanwege zijn verleden in het kolonialisme. Maar de instelling in Londen verbant het niet naar het magazijn. De buste komt juist in de schijnwerpers te staan als onderdeel van een opstelling die aandacht geeft aan het „verzamelen, het koninkrijk en de slavernij”.

Het beeld van Sloane stond tot voor kort op een sokkel in een hoek. De heftige discussie over het Britse slavernijverleden die door de Black Lives Matter-protesten ontstond, heeft het museum doen besluiten extra aandacht aan dat verleden te besteden.

Bij het beeld van Sloan staat dat hij een arts, verzamelaar en slaveneigenaar was. „Hij was een weldoener voor het land maar hij ook een slaveneigenaar”, zegt museumdirecteur Hartwig Fischer.

Sloan was de lijfarts van de koloniale Britse gouverneur van Jamaica. Volgens de biografie van het museum kon Sloan mede met de winsten door de slavenarbeid op de plantages een unieke collectie objecten bijeenbrengen.

Het British Museum gaat donderdag na een periode van sluiting vanwege het coronavirus weer open.