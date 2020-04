De oprichter van piratenzender Radio Caroline, Ronan O’Rahilly, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de zender zelf bekend op Twitter.

De Ier begon in 1963 met het opzetten van de Britse zender vanaf het schip Caroline, dat in internationale wateren lag voor de Engelse kust. Op paaszondag 1964 ging Radio Caroline van start, en het is nog steeds te beluisteren.

De man achter Radio Caroline trok zich in 2013 terug in Ierland nadat bij hem dementie was vastgesteld.