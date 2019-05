Oppositielid vlucht Argentijnse residentie in

Opnieuw heeft een politieke tegenstander van de omstreden Venezolaanse president Nicolás Maduro zijn toevlucht gezocht bij een buitenlandse diplomatieke dienst in Caracas. Richard Blanco vond donderdag onderdak in het huis van de ambassadeur van Argentinië. Hij is een van oppositieleden die is aangeklaagd wegens onder meer hoogverraad omdat hij de couppoging van oppositieleider Juan Guaidó steunde.

„Ik zit tijdelijk in de ambtswoning van de ambassadeur”, zei Blanco op het online tv-kanaal VPI. „Ik kom hier slapen omdat mijn leven in gevaar is”. Hij nam zijn besluit nadat agenten van de geheime dienst Edgar Zambrano, de vicevoorzitter van het Venezolaanse parlement en naaste bondgenoot van Guaidó, had gearresteerd.

Een andere afgevaardigde, Mariela Magallanes, werd woensdag opgevangen door de Italiaanse ambassade. Leopoldo López bivakkeert al meer dan week in de ambassade van Spanje na een kort verblijf in de vestiging van Chili. Hij stond, na te zijn bevrijd uit huisarrest, naast Guaidó toen deze op 30 april bij een legerbasis vergeefs probeerde genoeg militairen aan zijn zijde te krijgen om het regime van Maduro omver te werpen.

Het Venezolaans hooggerechtshof, dat volgens de oppositie precies doet wat Maduro vraagt, legde tot dusver tien volksvertegenwoordigers landverraad, samenzwering en rebellie ten laste. De Grondwetgevende Vergadering, met slechts supporters van de socialistische regeringsleider, hief de parlementaire onschendbaarheid van Guaidó al in april op. De zelfbenoemde interim-president loopt nog vrij rond en veroordeelde de „kidnapping” van Zambrano.