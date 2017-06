Oppositielid Turkije de cel in om spionage

Een Turkse rechtbank heeft een parlementariër van oppositiepartij CHP woensdag schuldig bevonden aan spionage. De rechter veroordeelde Enis Berberoglu tot 25 jaar gevangenisstraf. De CHP spreekt over een poging om critici van de regerende AK-partij te intimideren.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat een CHP-parlementariër celstraf krijgt. Berberoglu zou videobeelden hebben doorgespeeld aan de media. Daarop was naar verluidt te zien hoe de Turkse geheime dienst wapens naar Syrië liet brengen met een vrachtwagen.

De CHP, de grootste oppositiepartij van Turkije, reageerde verontwaardigd op de uitspraak. „Het opsluiten van onze parlementariër is een wrang voorbeeld dat aantoont dat de rechterlijke macht volledig in de macht is van het uitvoerende orgaan”, zei vicevoorzitter Engin Altay tegen verslaggevers.