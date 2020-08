„Oppositieleidster Wit-Rusland gedwongen te vertrekken”

De Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja is door de autoriteiten gedwongen het land te verlaten te midden van bloedige protesten tegen de omstreden herverkiezing van president Alexander Loekasjenko. Dat zei haar campagneteam dinsdag.

„Ze werd door de autoriteiten het land uitgezet. Svetlana had geen keus. Vijf minuten voor het vertrek bespraken we nog onze toekomstplannen en ze was zeker niet van plan het land te verlaten”, zei haar medewerkster Olga Kovalkova tegen persbureau Reuters.

Het campagneteam van Tichanovskaja had haar maandag, de dag na de verkiezingen, urenlang niet kunnen bereiken, maar dinsdagochtend had ze zich bij haar kinderen gevoegd in het naburige Litouwen. Het staatsgrenscomité bevestigde later haar vertrek.