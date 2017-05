Oppositieleiders Venezuela gewond bij protest

Twee Venezolaanse oppositieleiders zijn maandag in hoofdstad Caracas gewond geraakt bij protesten tegen de regering van Venezuela.

Oppositieleider Henrique Capriles spreekt over een hinderlaag. 16 anderen zouden gewond zijn geraakt bij de protestmars. Capriles dient een klacht in. Op een foto is te zien dat hij blauwe plekken op zijn gezicht heeft, naar eigen zeggen opgelopen nadat een soldaat hem sloeg.

Ook oppositieleider Carlos Paparoni raakte gewond. Hij werd door de kracht van het water uit een waterkanon tegen de grond geworpen en had hechtingen nodig.

Bij protesten tegen de Venezolaanse regering zijn sinds begin april tientallen mensen om het leven gekomen. Ook raakten honderden mensen gewond. De betogers willen af van president Nicolás Maduro en eisen vervroegde verkiezingen.

Sinds april zijn 2815 deelnemers gearresteerd. Volgens mensenrechtenactivisten worden er van hen nog 1240 vastgehouden.