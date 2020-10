Oppositieleider Wit-Rusland zoekt steun bij Merkel

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft dinsdag in Berlijn een persoonlijk gesprek gehad met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Tichanovskaja benadrukte tijdens de ontmoeting dat de protesten in haar land niet gezien moeten worden als een „strijd tegen Rusland of Europa”, schreef ze naderhand op de berichtendienst Telegram.

In Wit-Rusland wordt al weken massaal gedemonstreerd tegen de omstreden herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko. Die is al een kwart eeuw aan de macht en kreeg volgens officiële cijfers ruim 80 procent van de stemmen bij de presidentsverkiezing in augustus. Boze burgers denken dat is gefraudeerd.

Tichanovskaja had voorafgaande aan de bijeenkomst met Merkel de hoop uitgesproken dat Duitsland een bemiddelende rol kan spelen bij het oplossen van de crisis in haar land. Ze sprak uiteindelijk ongeveer 45 minuten met de bondskanselier, die ze een rood-witte paraplu cadeau deed. Die kleuren worden veel gebruikt door haar aanhangers, die zwaaien met rood-witte vlaggen.

De verkiezingsoverwinning van Loekasjenko wordt niet erkend door de Europese Unie. Die heeft sancties ingesteld tegen topfiguren uit zijn regime. Tichanovskaja noemde dat een „kleine overwinning”. De politica heeft woensdag ook nog een ontmoeting met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas.