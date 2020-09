Oppositieleider Wit-Rusland vraagt VN om veroordeling geweld

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft de Veiligheidsraad van de VN vrijdag opgeroepen het geweld te veroordelen dat president Aleksandr Loekasjenko gebruikt om demonstraties de kop in te drukken. Ze vroeg de raad verder om een internationale controlemissie naar het land te sturen.

Tichanovskaja sprak de Veiligheidsraad toe via een videoverbinding vanuit Litouwen, waar zij een veilig heenkomen heeft gezocht. De voormalige presidentskandidate was uitgenodigd door Estland, een van de niet-permanente leden van de raad.

In Wit-Rusland wordt sinds de presidentsverkiezingen op 9 augustus massaal gedemonstreerd nadat president Loekasjenko claimde te hebben gewonnen met 80 procent van de stemmen. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat die uitslag het resultaat is van verkiezingsfraude. Tichanovskaja deed ook aan die verkiezingen mee.

De autoritaire Loekasjenko regeert de voormalige Sovjetrepubliek al 26 jaar.