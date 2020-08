‘Oppositieleider Wit-Rusland spreekt veiligheidsraad toe’

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja spreekt vrijdag de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toe. De voormalige presidentskandidate is volgens een medewerker uitgenodigd door Estland, een van de niet-permanente leden van de raad.

Tichanovskaja deed op 9 augustus mee aan de verkiezingen in haar land. De overwinning is toen tot woede van veel burgers opgeëist door zittend president Aleksandr Loekasjenko, die beweert ruim 80 procent van de stemmen te hebben gehad. Aanhangers van de oppositie denken dat op grote schaal is gefraudeerd om te zorgen dat de 66-jarige leider aan de macht kan blijven.

De oppositieleider zocht na de verkiezingen een veilig heenkomen in buurland Litouwen. Ze zal de Veiligheidsraad toespreken via een videoverbinding.