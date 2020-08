Oppositieleider Tichanovskaja: Wit-Rusland is ontwaakt

De bevolking van Wit-Rusland is ontwaakt en een vreedzame revolutie heeft plaatsgevonden. „Die revolutie is niet anti- of pro-Russisch, noch anti- of pro-Europees, maar voor de democratie”, aldus de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja in een videoverklaring tijdens een speciale bijeenkomst van de commissie buitenland van het Europees Parlement over het land.

Tichanovskaja riep „andere landen” op de zelfbeschikkingswens van de bevolking en de soevereiniteit van het land te respecteren. Ze sprak vanuit Litouwen, waar ze na de presidentsverkiezingen in haar land van 9 augustus naartoe vluchtte, „uit angst voor vervolging”, zei ze. De oppositie ziet de 37-jarige als de winnaar van die verkiezingen. De al 26 jaar zittende president Alexander Loekasjenko heeft zich echter voor de zesde keer tot staatshoofd laten uitroepen, met 80 procent van de stemmen van de kiezers.

De EU-leiders hebben na een bijzondere top op 19 augustus verklaard de verkiezingsuitslag niet te erkennen. Ook worden sancties voorbereid tegen personen die verantwoordelijk worden geacht voor het geweld waarmee demonstraties zijn neergeslagen, onderdrukking van tegenstanders van het regime en verkiezingsfraude. Later deze week bespreken de EU-ministers van Buitenlandse Zaken de ontwikkelingen tijdens een bijeenkomst in Berlijn.

Europarlementariër en lid van de buitenlandcommissie Kati Piri (PvdA) was kritisch dat de EU-leiders niet hebben opgeroepen tot nieuwe, vrije verkiezingen in Wit-Rusland. Ook dringt ze erop aan Loekasjenko te zetten op de sanctielijst die de EU voorbereidt. Ze wenste Tichanovskaja moed toe.

De Wit-Russische is betrokken bij een coördinatieraad in haar land die de dialoog met de machthebbers wil aangaan en een vreedzame machtsoverdracht in de voormalige Sovjetrepubliek tot stand wil brengen. Loekasjenko heeft de organisatie echter onwettig verklaard. Maandag nog zijn twee bestuursleden gearresteerd.

Tichanovskaja dankte de EU voor haar steun. „Dit gebeurt midden in Europa. Het is simpel, wij willen vrije en eerlijke verkiezingen.”