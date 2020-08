Oppositieleider roept EU op stem van Wit-Rusland te respecteren

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft de Europese Unie opgeroepen de stem van Wit-Rusland te respecteren en de uitslagen van de recente presidentsverkiezing niet te erkennen. Ze sprak in een videoboodschap vanuit Litouwen waar ze naartoe gevlucht is. De EU gaat er al vanuit dat er met de stembusgang is geknoeid om de autocratische president Aleksander Loekasjenko in het zadel te houden.

De regeringsleiders van de EU overleggen woensdagmiddag over de gespannen situatie in Wit-Rusland. De digitale top is volgens voorzitter Charles Michel van de Europese Raad bedoeld om solidariteit met de Wit-Russische bevolking te betuigen nadat protesten tegen de herverkiezing van president Loekasjenko hardhandig werden neergeslagen.

Met een einde aan het geweld, de-escalatie en dialoog kan het land volgens de EU uit de crisis komen. De EU is al bezig een sanctielijst op te stellen met personen die verantwoordelijk zijn voor het geweld, de repressie en het vervalsen van verkiezingsresultaten. Hun banktegoeden in de EU zullen worden bevroren en reizen naar Europa wordt hun ontzegd. Ook wordt gewerkt aan een voorstel voor een dialoog tussen het Loekasjenko-regime en de oppositie.