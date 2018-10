Oppositieleider Navalny weer op vrije voeten

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is zondagochtend vrijgelaten uit de gevangenis. Navalny zat twintig dagen vast omdat hij had opgeroepen tot protesten tegen de plannen van de Russische regering om de pensioenleeftijd te verhogen.

Navalny, een fel criticus van president Vladimir Poetin, werd op 24 september gearresteerd toen hij uit de gevangenis kwam waar hij een straf van dertig dagen had uitgezeten omdat hij in januari van dit jaar had deelgenomen aan een door de autoriteiten verboden demonstratie.