Oppositieleider Navalni aangehouden in Moskou

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is in Moskou gearresteerd toen hij zich bij een demonstratie wilde aansluiten. In Moskou en andere steden in Rusland wordt er zaterdag gedemonstreerd tegen president Vladimir Poetin. Navalni heeft hiertoe opgeroepen naar aanleiding van de officiële start van de vierde termijn van Poetin als president. Hij wordt maandag beëdigd.

Met de leus „geen tsaar voor ons” verzetten de demonstranten zich tegen de lange regeerperiode van Poetin, die sinds 2000 aan de macht is. Poetin won in maart de presidentsverkiezingen met dik 70 procent van de stemmen. Serieuze concurrentie had hij niet. Navalni mocht niet meedoen omdat hij een strafblad heeft door een veroordeling in 2016 voor fraude. Volgens de oppositieleider ging het destijds om een politiek proces.