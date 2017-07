Oppositieleider López verlaat gevangenis

De Venezolaanse oppositieleider Leopoldo López heeft zaterdag de gevangenis in Caracas verlaten. Hij moet wel de rest van zijn straf uitzitten en krijgt huisarrest. Het hooggerechtshof in Venezuela paste zijn straf aan wegens gezondheidsproblemen.

De oppositieleider zit sinds 2014 een veertienjarige straf uit voor het vermeend aanzetten tot geweld tijdens een protest tegen de regering. Vorige maand liet hij nog in een videoboodschap van zich horen. López riep toen vanuit zijn cel de militairen in zijn land op tegen de regering van president Nicolás Maduro in opstand te komen. Volgens López moeten de militairen het voortouw nemen om te rebelleren tegen de regering, die het Venezolaanse volk onderdrukt.

Venezuela verkeert al maanden in chaos. Er zijn geregeld protesten tegen de linkse regering van Maduro, sinds de hoogste rechtbank van het land het parlement op een zijspoor heeft gezet. Die stap werd teruggedraaid, maar daarmee kwam er geen einde aan de volkswoede.