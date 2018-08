Oppositieleider Katumbi mag Congo niet in

De Congolese oppositieleider Moïse Katumbi is de toegang tot zijn vaderland geweigerd. Dat heeft de voormalig provinciegouverneur en zakenman, die al een paar jaar in ballingschap leeft, vrijdag via Twitter laten weten. Hij wilde vanuit Zambia de grens oversteken en naar Lubumbashi rijden, maar werd tegengehouden.

Katumbi wil in december de nieuwe president worden van de Democratische Republiek Congo, als opvolger van Joseph Kabila. Hij moet zich daarvoor uiterlijk 8 augustus hebben aangemeld bij de kiesraad. Er was gewaarschuwd dat Katumbi kans liep te worden gearresteerd omdat hij is veroordeeld wegens vastgoedfraude. Daarom koos hij een route over de weg. Hij zei niet te zullen opgeven omdat Congo echte verkiezingen verdient.

Een van zijn belangrijkste tegenstander is Jean-Pierre Bemba, die tien jaar vast zat in Scheveningen wegens oorlogsmisdaden maar onlangs in hoger beroep werd vrijgesproken door het internationaal strafhof ICC. Hij kreeg deze week een warm onthaal in hoofdstad Kinshasa.