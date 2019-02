Oppositieleider Guaidó bij president Brazilië

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó Márquez is met een Colombiaans toestel in Brazilië aangekomen voor een bezoek aan president Jair Bolsonaro. Plaatselijke media meldden dat de zelf uitgeroepen interim-president van Venezuela Guaidó om 18.00 uur onze tijd bij zijn ambtgenoot Bolsonaro in presidentieel paleis Planalto in Brasilia wordt verwacht.

Brazilië is het grootste buurland van Venezuela dat Guaidó als interim-staatshoofd erkent en dat de herverkiezing van de Venezolaanse machthebber president Nicolás Maduro als onwettig beschouwt. Colombia en Nederland erkennen Guaidó ook als president. Guyana en Trinidad houden zich op de vlakte.

Guaidó hoopt Maduro’s regime uit te hollen door het verder te isoleren. Maduro heeft afgelopen week de grens met onder meer Brazilië gesloten toen Guaidó in een politieke stunt vanuit buurlanden buitenlandse hulpgoederen naar het noodlijdende Venezuela wilde brengen.