Oppositieleider Cambodja stapt op vliegtuig

De Cambodjaanse oppositieleider Sam Rainsy wil in Parijs opnieuw een vlucht pakken, nadat hij een dag eerder was tegengehouden tijdens zijn poging terug te keren naar Cambodja. Naar welke bestemming hij gaat, heeft Rainsy in zijn bericht op Facebook niet bekendgemaakt.

De vrijwillig in ballingschap verkerende oppositieleider wilde donderdag ook een vlucht pakken op de luchthaven van Parijs. Hij zou naar Thailand vliegen om vanaf daar de grens met Cambodja over te steken. Maar tijdens het boarden werd Rainsy tegengehouden door medewerkers van Thai Airways, waar hij mee zou vliegen.

Rainsy is de politieke rivaal van autoritaire premier Hun Sen, die in 2017 de partij van Rainsy verbood. Hij was zelf toen al het land uitgevlucht.

Afgelopen weken zijn ongeveer vijftig oppositieleden door de Cambodjaanse autoriteiten gearresteerd. Hun Sen ziet in de eventuele terugkeer van Rainsy een couppoging.