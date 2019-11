Oppositieleider Cambodja landt in Maleisië

De Cambodjaanse oppositieleider Sam Rainsy (70) is zaterdag in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur aangekomen, meldt persbureau Reuters op basis van een getuige. Hij wil van daaruit doorreizen naar Cambodja om de protesten te leiden tegen het bewind van premier Hun Sen, die sinds 1985 aan de macht is.

Rainsy kwam in Kuala Lumpur aan vanuit Parijs, waar de vrijwillig in ballingschap levende oppositieleider donderdag ook al een vlucht wilde nemen naar Thailand. Vanuit dat land wilde hij de grens met Cambodja oversteken. Maar tijdens het instappen werd Rainsy tegengehouden door medewerkers van Thai Airways.

Rainsy is de politieke rivaal van de autoritaire premier Hun Sen, die in 2017 diens partij Cambodia National Rescue Party (CNRP) verbood. Hij was zelf toen al uit het land gevlucht.

Afgelopen weken zijn ongeveer vijftig oppositieleden door de Cambodjaanse autoriteiten gearresteerd. Hun Sen ziet de eventuele terugkeer van Rainsy als een couppoging.

Een Cambodjaanse regeringswoordvoerder, Phay Siphan, waarschuwde Rainsy dat hij bij een eventuele terugkeer zal worden vervolgd wegens een aantal lopende aanklachten. „Als hij komt om chaos en instabiliteit te veroorzaken, zullen we hem kapotmaken.”