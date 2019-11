Oppositieleider Bolivia wil weer verkiezingen

De Boliviaanse oppositieleider Carlos Mesa roept op tot nieuwe verkiezingen. Hij wil zo de onrust die is ontstaan na de verkiezingsuitslag van twee weken geleden tegengaan.

President Evo Morales kwam als winnaar uit de bus bij de verkiezingen op 20 oktober. Veel Bolivianen betwisten de uitslag en denken dat er gefraudeerd is. Mesa, zelf ex-president, denkt dat een nieuwe stembusgang de enige oplossing is. De oppositieleider was van 2003 tot 2005 president, sindsdien is Morales aan de macht in het Zuid-Amerikaanse land.

Afgelopen weekend waren er weinig protesten. Mesa riep zijn voorstanders zondag op om te blijven demonstreren totdat er een oplossing komt voor de spanningen. Woensdag vielen de eerste twee doden bij gevechten tussen aanhangers van Morales en Mesa.

Morales won de verkiezingen nipt in de eerste ronde. Er kwam veel kritiek op de telling, omdat die een dag werd stilgelegd toen het erop leek dat er een tweede stemronde nodig zou zijn. Na de stillegging won Morales opeens eenvoudig.