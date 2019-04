Oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu is woensdag uitgeroepen tot burgemeester van Istanbul. Dat gebeurde nadat de hertelling van de stemmen van de lokale verkiezingen van 31 maart was afgerond.

De AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan had de uitslag aangevochten en hertelling geëist. De partij legt zich ook nu nog niet neer bij de uitslag. Er is een verzoek ingediend om de uitslag nietig te verklaren en de verkiezingen over te doen.

Istanbul is de grootste stad van het land.