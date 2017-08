Oppositie Zuid-Afrika wil nieuwe verkiezingen

De Zuid-Afrikaanse oppositiepartij DA heeft er woensdag toe opgeroepen het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen te houden. De partij leed een dag eerder een nederlaag, toen een motie van wantrouwen tegen president Jacob Zuma werd verworpen door parlementariërs.

DA-leider Mmusi Maimane erkende dat regeringspartij ANC de stemming „won”, maar stelde dat de partij van Zuma het vertrouwen van het volk kwijt is. Hij vindt dat de kiezer nu aan het woord is. Maimane kondigde aan donderdag met een motie te komen die moet leiden tot vervroegde verkiezingen.

Het is de vraag hoe kansrijk het plan van de oppositie is. Het ANC heeft 249 zetels in het 400 zetels tellende parlement in Kaapstad. Zuma stelde na de stemming van dinsdag dat beweringen dat hij de steun van het volk kwijt is, neerkomen op propaganda. „Het is hun eigen verbeelding”, zei de triomfantelijke president buiten het parlementsgebouw tegen juichende aanhangers.