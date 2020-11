Oppositie Wit-Rusland gaat zondag opnieuw de straat op

In Wit-Rusland is voor zondagochtend een nieuw massaprotest tegen president Alexander Loekasjenko aangekondigd. De protesten zijn bedoeld om een 31-jarige man te herdenken die naar verluidt een paar dagen beleden op brute wijze is aangevallen en later in een ziekenhuis is gestorven, volgens de democratische beweging.

„Roman Bondarenko is een held, een onschuldig slachtoffer van een vreselijk regime”, had burgerrechtenactivist en oppositieleider Svetlana Tichanovskaja gezegd.

Al drie maanden op rij demonstreren ’s zondags tienduizenden demonstranten in Wit-Rusland om het aftreden van de president te eisen na omstreden presidentsverkiezingen. De oppositie is van mening dat Tichanovskaja, een politieke nieuwkomer die het tijdens de stemming van 9 augustus tegen Loekasjenko opnam, de echte winnaar van de verkiezingen was.

Loekasjenko is ruim een kwart eeuw aan de macht in Wit-Rusland. De protesten tegen zijn bewind begonnen na diens verkiezingsoverwinning van 9 augustus. Volgens de oppositie was er gefraudeerd met de stembusgang. Volgens de uitslag won de president met 80 procent van de stemmen. De EU erkent de uitslag van de verkiezingen niet.