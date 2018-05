Oppositie wint verkiezing Maleisië

De oppositie heeft verrassend de verkiezingen in Maleisië gewonnen. Uit de officiële uitslag blijkt dat de tegenstanders van premier Najib Razak kunnen rekenen op zeker 112 van de 222 zetels in het parlement. Daarmee hebben de oppositiepartijen een parlementaire meerderheid in handen.

De 92-jarige oppositieleider, oud-premier Mahathir Mohamad, heeft de overwinning uitgeroepen. Hij verwacht donderdag tot premier te worden benoemd. Duizenden aanhangers van de oppositie gingen de straat op in Kuala Lumpur om de verkiezingsuitslag te vieren. Zij zwaaiden met vlaggen, juichten en claxonneerden.

Mahathir had de handen ineen geslagen om met zijn voormalige protegé Anwar Ibrahim, die momenteel nog in de gevangenis zit. De twee mannen raakten eerder gebrouilleerd. Mahathir ontsloeg zijn toenmalige vicepremier Anwar in 1998. Hij begon daarna een eigen politieke beweging, maar werd veroordeeld wegens sodomie. Dat gebeurde in 2015 opnieuw.

De populariteit van de zittend premier had te lijden onder een corruptieschandaal. Tijdens zijn bewind zouden miljarden zijn verdwenen uit het staatsfonds 1MDB. Najib ontkende iets te hebben misdaan.