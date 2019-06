Oppositie wil weer praten in Soedan

De oppositie in Soedan stopt met een campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen het militaire regime. Ook gaan beide partijen weer praten over de overdracht van de macht aan een burgerregering. Dat heeft een Ethiopische bemiddelaar dinsdag gezegd.

De oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid volgde enkele dagen nadat het regime op bloedige wijze protesten tegen de regerende Militaire Overgangsraad (TMC) in de hoofdstad Khartoem had neergeslagen. Veel winkels en ondernemingen in Khartoem bleven vervolgens dicht, maar de oppositie riep dinsdag de bevolking op weer aan het werk te gaan.

Als gebaar van goede wil zullen de militairen alle politieke gevangen laten gaan, zei de bemiddelaar.

Het optreden van de militairen tegen kampen van demonstranten bij het hoofdkwartier van het leger had volgens een voorzichtige schatting zeker honderd doden tot gevolg. Het leger regeert met de TMC nadat het president Omar Hassan al-Bashir op 11 april aan de kant had geschoven.