Oppositie wil vertrek Thaise premier om eed

Thaise oppositieleden hebben het vertrek geëist van premier Prayut Chan-O-Cha vanwege een rel over zijn ambtseed. De voormalige legerleider had bij zijn beëdiging moeten zweren de grondwet te verdedigen, maar dat deed hij niet. Dat zorgt al weken voor onrust.

Prayut stond eerder aan het hoofd van de junta die in 2014 de macht greep in het land. Na de verkiezingen van dit jaar staat hij nu formeel aan het hoofd van een burgerregering. Hij kreeg woensdag de volle laag in het parlement, waar de oppositie hem fel bekritiseerde vanwege de gedeeltelijke eedaflegging.

De voormalige legerleider kreeg onder meer het verwijt zijn geloofwaardigheid te hebben verspeeld. Voorman Sereepisuth Temeeyaves van de Liberale Partij suggereerde zelfs dat de premier mogelijk een nieuwe staatsgreep overwoog. Prayut woonde een deel van de sessie bij en beklemtoonde „alle principes van de grondwet te respecteren”.