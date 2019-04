Oppositie wil referendum luchthavens Parijs

Met een tot dusver ongekende eensgezindheid zijn parlementsleden van de Franse oppositiepartijen een initiatief gestart om een referendum te houden over de voorgenomen privatisering van de Parijse luchthavens. Ze willen voorkomen dat de exploitant van onder meer de drie grote Parijse vliegvelden, de Groupe ADP (Groupe Aéroports de Paris) geheel wordt geprivatiseerd.

Linkse en rechtse leden van de Nationale Vergadering hebben willen een referendum organiseren op basis van een wet uit 2008. Die bepaalt dat een vijfde van de parlementsleden en 10 procent van de kiezers het initiatief moeten steunen. Het dagblad Le Monde berichtte dat 197 Franse Kamerleden achter het plan staan. Dat is twaalf meer dan de wet vereist.

Ze hopen de 4,5 miljoen kiezers via internet te werven. De ADP is een erg winstgevende onderneming die nog voor 50,6 procent van de staat is.