Oppositie verdwijnt uit parlement Wit-Rusland

De oppositie in Wit-Rusland heeft bij parlementsverkiezingen geen enkele zetel gewonnen. Aanhangers van de autocratische president Aleksandr Loekasjenko blijven het Huis van Afgevaardigden domineren.

Loekasjenko regeert al een kwart eeuw met ijzeren hand in het Oost-Europese land, dat vaak wordt omschreven als de „laatste dictatuur van Europa”. Hij geeft de oppositie tegenwoordig iets meer speelruimte, volgens waarnemers omdat hij de relatie met het Westen wil verbeteren. Bij de vorige parlementsverkiezing in 2016 wonnen twee oppositieleden zetels. Zij mochten dit keer niet meedoen.

De Wit-Russische leider houdt vol niet koste wat het kost aan de macht te willen blijven. „Ik heb beloofd dat ik me niet aan mijn stoel blijf vastklampen tot mijn vingers blauw worden”, aldus Loekasjenko tegen journalisten. „Neem van mij aan dat het niet de meest comfortabele stoel is.” Hij zegt dat landgenoten volgend jaar de kans krijgen hem weg te stemmen bij de presidentsverkiezingen.

De opkomst bij de verkiezingen was volgens officiële cijfers 77 procent. De oppositie had geen hoge verwachtingen van de stembusgang. „Het resultaat staat al vast. De autoriteiten hebben goedgekeurde kandidaten geselecteerd”, klaagde een oppositiefunctionaris in de aanloop naar de verkiezingen van afgelopen weekend. „Het is niet mogelijk om in Wit-Rusland via verkiezingen een machtswissel af te dwingen.”