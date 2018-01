Oppositie Venezuela wil verkiezingsdeelname

Na de uitsluiting van de alliantie van regeringskritische partijen streeft de oppositie nu afzonderlijk naar deelname aan de Venezolaanse presidentsverkiezing. Democratische Actie (AD) en Gerechtigheid Eerst, beide lid van de Rondetafel van Democratische Eenheid (MUD), zijn zaterdag een handtekeningenactie begonnen om zich bij de kiesraad te kunnen registreren.

„AD capituleert niet voor een regime dat alles doet om democratische verandering te verhinderen”, zei partijsecretaris Henry Ramos Allup vastberaden. De stembusgang is uiterlijk eind april.

Het Hooggerechtshof verbood de inschrijving van MUD, omdat het een bondgenootschap van verscheidene politieke groeperingen is, wat niet zou zijn toegestaan. MUD had een meerderheid in het parlement, maar dat is inmiddels door de socialistische regering van president Nicolás Maduro buitenspel gezet.