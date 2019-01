Oppositie Venezuela sprak met het leger

De oppositie in Venezuela heeft in het geheim overleg gevoerd met de top van het leger en Venezolaanse veiligheidsdiensten. Dat zegt de zelfbenoemde president Juan Guaido in een interview met The New York Times.

Volgens Guaido is gesproken met militaire sleutelfiguren, die hun steun moeten betuigen aan de overgang naar een nieuwe regering. „Het terugtrekken van militaire steun aan het bewind van meneer Maduro is cruciaal om deze veranderingen in het land door te kunnen voeren”, zegt hij in de krant.

Vice-president MIke Pence van de Verenigde Staten reist vrijdag af naar Florida, waar de grootste Venezolaanse gemeenschap in de VS huist, om de mensen op te roepen Guaido te steunen. Het Witte Huis heeft ook opgeroepen niet te handelen in Venezolaanse grondstoffen als goud en olie.