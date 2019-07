Oppositie Venezuela praat verder met Maduro

De oppositie in Venezuela begint maandag aan een derde gespreksronde met een afvaardiging van de regering van president Nicolás Maduro. De gesprekken, die worden gehouden in Barbados, moeten leiden tot een oplossing voor de aanhoudende politieke crisis in het economisch verwoeste land.

„We hebben niet veel tijd meer, elke dag wordt onze situatie erger”, aldus de verklaring van Guaidó, die als leider wordt erkend door ongeveer vijftig landen waaronder de VS. Alle gesprekken moeten volgens de oppositie leiden tot een duurzame oplossing voor de crisis en niet door de socialistische partij kunnen worden gebruikt om tijd te winnen. De oppositie zal in de gesprekken voornamelijk aandringen op nieuwe verkiezingen.

Hoewel in de officiële verklaring geen datum wordt genoemd, vertelde een ingewijde dat de ontmoeting voor maandag gepland staat.