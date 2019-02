Oppositie Venezuela haalt hulpgoederen

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaído is samen met ongeveer tachtig parlementsleden op weg naar de grens met Colombia om daar hulpgoederen in ontvangst te nemen. De groep vertrok donderdag uitgezwaaid door gillende en met vlaggen zwaaiende mensen langs de belangrijkste verkeersader van de stad. De politici hebben een tocht van ongeveer 800 kilometer voor de boeg.

Guaído, die door tientallen landen als legitiem staatshoofd van Venezuela wordt erkend, heeft aangekondigd zaterdag hulpgoederen via land en over zee naar Venezuela te brengen. Dat is zeer tegen de wil van zittend president Nicolás Maduro die niets moet hebben van hulp uit het westen.

Maduro liet inmiddels de grens met Colombia barricaderen met vrachtwagens. Ook sloot hij de zeegrens tussen Venezuela en de Antillen.