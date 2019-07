Oppositie Venezuela gaat in gesprek met Maduro

De oppositie in Venezuela zal een ontmoeting hebben met een afvaardiging van de regering van president Nicolás Maduro. De gesprekken, die worden gehouden in Oslo, moeten leiden tot een oplossing voor de aanhoudende politieke crisis in het economische verwoeste land.

Oppositieleider Juan Guaidó, die door meer dan vijftig regeringen is erkend als de rechtmatige leider van Venezuela, heeft gezegd dat alle gesprekken moeten leiden tot een duurzame oplossing voor de crisis en niet door de socialistische partij kunnen worden gebruikt om tijd te winnen.

Maduro verdedigde vrijdag het door Noorwegen gesteunde dialoogproces, terwijl Guaidó op dezelfde dag zei dat er nooit een goed moment zou zijn om te bemiddelen „met ontvoerders, mensenrechtenschenders en een dictatuur”. Een datum voor de ontmoeting is nog niet gepland.