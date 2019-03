Oppositie Thailand claimt verkiezingszege

De partij Pheu Thai heeft in afwachting van de definitieve uitslag van de parlementsverkiezingen in Thailand een „democratisch front” gevormd met andere oppositiepartijen en de verkiezingszege opgeëist. De alliantie zegt dat zij een meerderheid in het parlement heeft en daarmee het recht om een regering te vormen.

Het zijn de eerste min of meer vrije verkiezingen sinds het leger in 2014 de macht greep. Meer dan honderd partijen strijden om een plek in het vijfhonderd zetels tellende parlement, dat samen met de senaat een nieuwe premier kiest. Met 93 procent van de stemmen geteld, meldde de verkiezingscommissie dat de pro-militaire partij Palang Pracharat, van juntaleider Prayuth Chan-ocha, nog aan de leiding ging.

De belangrijkste kandidaat voor een ministerspost van Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan, zei op een persconferentie dat de partijen die de alliantie vormen samen tot 255 zetels zijn gekomen. Voor het leveren van de premier heeft de coalitie echter een gecombineerde meerderheid met de stemmen uit de senaat nodig. Alle 250 zetels in de senaat zijn echter door de militaire junta benoemd.