Oppositie Syrië niet bij conferentie Sotsji

De Syrische oppositie zal niet aanwezig zijn op een vredesconferentie in Rusland volgende week. Een woordvoerder van de opstandelingen liet weten dat de Syrische regering en zijn Russische bondgenoot onvoldoende toezeggingen hadden gegeven.

Tevens stelt de oppositie dat de bijeenkomst die gepland staat in Sotsji een poging is om het vredesproces van de VN te ondermijnen. Volgens sommige westerse en Arabische landen proberen Rusland, Iran en de Syrische regering buiten de VN om een vrede te bereiken die voordeliger voor hen uitpakt.

Op uitnodiging van de VN zijn beide partijen deze week bijeengekomen in Wenen. Daar is een akkoord bereikt over een wapenstilstand in Oost-Ghouta. Rusland wil de gesprekken voortzetten in Sotsji. VN-topman António Guterres moet nog een besluit nemen of de VN daaraan deelnemen.