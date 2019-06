Oppositie Soedan stopt gesprek met regime

Een bundeling van oppositiegroepen in Soedan, de DFCF (De krachten van de Verklaring voor Vrijheid en Verandering), heeft het contact met het militair bewind in het Afrikaanse land verbroken. De groepering maakte dit via sociale media bekend, nadat er volgens de oppositie zeker dertien doden en honderden gewonden waren gevallen toen militairen maandag een protestbijeenkomst in de hoofdstad Khartoem bestookten.

Door het geweld van maandag dreigt het conflict in het land van veertig miljoen inwoners verder te escaleren. Rond het hoofdkwartier van de strijdkrachten bivakkeren al geruime tijd betogers uit heel het land die eisen dat het leger de macht opgeeft.

De DFCF was een vruchteloze dialoog aangegaan met de junta die sinds april regeert. De junta noemt zich Voorlopige Militaire Raad (TMC) en heeft beloofd een tijdelijk bewind te vormen waar ook burgers aan deelnemen.

De TMC greep de macht, toen het leger generaal Omar Hassan al-Bashir op 11 april na dertig regeringsjaren aan de kant schoof. Dat was na maanden van massaprotesten die in december begonnen na verhoging van broodprijzen. Volgens de oppositie staan nu bondgenoten van al-Bashir aan het roer die het leger aan de macht willen houden.