Oppositie Soedan eensgezind tegen regime

De voornaamste oppositiekrachten in Soedan hebben woensdag voor het eerst gezamenlijk een oproep gedaan aan president Omar Hassan al-Bashir om af te treden. De oppositie bestaat uit verschillende politieke partijen en de vakfederatie SPA. Ze eisen een voorlopige regering die het economisch geruïneerde land op de rails zet en vrije verkiezingen houdt over vier jaar.

Ze beklemtonen ook niet op te houden te betogen tegen het regime en niet te willen onderhandelen met machthebbers. „Het regime moet weg”, zei SPA-voorman Mohamed Yusuf. Hij sprak in de hoofdstad Khartoem voor het gebouw van de Umma Party, een van de belangrijkste politieke partijen en tegenstanders van al-Bashir.

Sinds 19 december gaan talrijke Soedanezen de straat op in meerdere plaatsen om te betogen tegen het autoritaire regime van al-Bashir. Het protest wordt bloedig neergeslagen en er zijn al tientallen doden gevallen en tegenstanders van het regime gemarteld of verdwenen.

Al-Bashir is in 1989 met een militaire staatsgreep aan de macht gekomen. Hij werd lange tijd gesteund door radicale islamisten. Maar het protest dat in december naar aanleiding van een verhoging van broodprijzen losbarstte, verenigt de Soedanezen en vormt een grote bedreiging voor het regime.