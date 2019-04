Oppositie Soedan dreigt met massaal protest

De oppositie in het nog steeds door generaals geregeerde Soedan heeft gedreigd met een algemene staking en een protestmars waar donderdag een miljoen mensen naar zouden komen. De tegenstanders van het regime vrezen dat de val van dictator Omar Hassan al-Bashir eerder deze maand feitelijk geen verandering betekent. De militairen die al-Bashir aan de kant schoven en nu aan de macht zijn, zijn voormalige getrouwen van al-Bashir.

De vicevoorzitter van de regerende Militaire Overgangsraad, generaal Mohamed Hamdan Dagalo, is bijvoorbeeld een beruchte figuur uit al-Bashirs bewind door betrokkenheid bij bloedige vervolgingen van bevolkingsgroepen zoals in Darfur, met behulp van zijn Arabische milities. Hij heeft gezegd bereid te zijn de macht over te dragen aan de jonge generatie, maar hij wordt door velen niet op zijn woord geloofd.

De betogers die zich nog steeds verzamelen rond het hoofdkwartier van het regime, het ministerie van Defensie, vrezen dat Soedan het voorbeeld van Egypte volgt. Daar werd in 2011 president Mubarak na massale protesten door collega-militairen aan de kant geschoven. Maar zij regeren sinds 2013 het land met nog hardere hand.