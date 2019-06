Oppositie Soedan akkoord met voorstel

De oppositie in Soedan is akkoord gegaan met een voorstel van een Ethiopische bemiddelaar over een overgangsregering. De militaire machthebbers hebben nog niet gereageerd.

De militaire junta die aan de macht is, overlegt al maanden met de oppositie over een overgangsregering. In april zette de legerleiding president Omar al-Bashir af. Hij was zelf met een vergelijkbare zet aan de macht gekomen ongeveer dertig jaar geleden. Hij wordt momenteel vervolgd wegens corruptie.

In Soedan zijn al maandenlang protesten gaande tegen de regering. Eerst tegen al-Bashir en nu tegen zijn opvolgers. De demonstranten willen net als de oppositie dat er een overgangsregering komt waar oppositieleden in zitten.