Oppositie rukt op in verkiezingen Moskou

De liberale Russische oppositie heeft een verrassend succes geboekt bij lokale verkiezingen in Moskou. De partij Jabloko van politiek veteraan Grigori Jawlinski veroverde 180 van de 1502 zetels in deelgemeenten. De oppositiepartij had voorheen 25 zetels in handen in de Russische hoofdstad.

Regeringspartij Verenigd Rusland is volgens officiële uitslagen de grootste geworden in Moskou. Die partij kreeg ongeveer driekwart van de kiezers achter zich. Het werk van de lokale volksvertegenwoordigers in deelgemeenten is overigens grotendeels symbolisch.

De verkiezing verliep dit jaar niet zonder incidenten. Burgemeester Sergej Sobjanin ontsloeg twee hoge functionarissen nadat een video was verschenen op YouTube. Op die beelden is te zien hoe één van de overheidsmedewerkers lokale waarnemers lijkt om te kopen, berichtte The Moscow Times. Zij kregen enveloppen met „een bonus” aangeboden.