Oppositie Nigeria hekelt verkiezingsuitslag

De belangrijkste oppositiepartij in Nigeria heeft de verkiezingsresultaten die langzaam binnendruppelen, bestempeld als „onjuist en onacceptabel”. De voorzitter van de Democratische Volkspartij (PDP), Uche Secondus, sprak zijn afkeuring maandag uit nadat de nationale kiesraad de uitslag in zeven van de 36 Nigeriaanse staten had bekendgemaakt.

In zes van die staten won de zittende president Muhammadu Buhari. Tot dusver kreeg kreeg Atiku Abubakar, de PDP-kandidaat, alleen in hoofdstad Abuja de voorkeur. Vooraf werd gedacht dat het een nek-aan-nekrace zou worden.

Nigeria ging zaterdag naar de stembus, door organisatorische problemen een week later dan de bedoeling was. Amerikaanse waarnemers oordeelden dat de presidentsverkiezing daarmee enige geloofwaardigheid heeft verloren. Door gewelddadige ontsporingen kwamen zeker 39 mensen om.