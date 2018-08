Oppositie Nicaragua wil opnieuw overleggen

Oppositiegroepen in Nicaragua hebben vrijdag president Daniel Ortega opgeroepen om naar de onderhandelingstafel terug te keren. Bij onlusten in het Midden-Amerikaanse land zijn volgens mensenrechtenorganisaties sinds april circa 450 mensen omgekomen.

Bemiddelingspogingen door de katholieke kerk zijn gestrand. In een open brief schrijft de oppositie, verenigd in de Burgeralliantie voor Gerechtigheid en Vrede, dat de kerk desondanks de nieuwe besprekingen moet leiden en dat buitenlandse mogendheden moeten aanschuiven om de afspraken te garanderen. De alliantie eist een einde aan het geweld, de vrijlating van politieke gevangenen en vervroegde verkiezingen.

Dit laatste lijkt uitgesloten. Vorige maand zei Ortega dat verkiezingen alleen „instabiliteit zouden creëren, onveiligheid, en dingen erger maken”.