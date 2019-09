Oppositie Nicaragua achter ‘militaire acties’

Een oppositiegroep in Nicaragua heeft na reeks explosies de verantwoordelijkheid opgeëist voor „militaire acties”. De relatief onbekende Patriottische Alliantie van Nicaragua, die zich verzet tegen president Daniel Ortega, zegt daarmee door te gaan tot „de dictatuur” is uitgeschakeld.

Een van de ontploffingen beschadigde zaterdag een brug naar de belangrijke haven van Corinto. Daardoor ontstonden volgens getuigen scheuren in het bouwwerk. De oorzaak van de explosie is niet vastgesteld, maar volgens lokale media zijn er op ongeveer hetzelfde moment ook ontploffingen gehoord in hoofdstad Managua en de stad Masaya.

Als tegenstanders van Ortega achter de explosies zitten, kan dat wijzen op een verharding van de tactieken van de oppositie. Bij protesten tegen de regering zijn sinds april 2018 honderden doden gevallen. De ontploffingen van zaterdag hebben voor zover bekend aan niemand het leven gekost.