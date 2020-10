‘Oppositie neemt ministerie in Kirgizië over’

Een politicus van de oppositie in Kirgizië heeft heeft ministerie van Binnenlandse Zaken overgenomen. Dat meldde in elk geval dinsdag een woordvoerder van dat departement. President Sooronbaj Jeenbekov verklaarde ondertussen dat hij de controle heeft over het land.

De zegsman van het ministerie zei dat de zittende bewindsman dinsdag niet op zijn werk was verschenen. De vroegere veiligheidsfunctionaris Kursan Asanov heeft het departement nu onder zijn controle. De suggestie werd daarmee gewekt dat president Jeenbekov de controle aan het verliezen is.

Demonstranten gingen maandag de straat op en bezetten onder andere het parlements- en regeringsgebouw in de hoofdstad Bisjkek. In de confrontaties met veiligheidstroepen die daarbij ontstonden viel een dode en raakten honderden mensen gewond.