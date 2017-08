Oppositie Kenia mag systemen kiesraad inzien

De Keniaanse oppositie en de regeringspartij van president Uhuru Kenyatta krijgen gedeeltelijke toegang tot computersystemen van de kiesraad in het Oost-Afrikaanse land. Zij kunnen zo onder meer uitzoeken wie de apparaten en servers van de onafhankelijke instantie heeft gebruikt, oordeelde het hooggerechtshof.

De kiesraad riep eerder deze maand zittend president Kenyatta uit tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Hij zou 1,4 miljoen stemmen meer hebben gekregen dan zijn voornaamste uitdager, oppositieleider Raila Odinga. Ook internationale waarnemers zeiden dat de verkiezing grotendeels eerlijk was verlopen.

Volgens de oppositie klopt dat niet en is er gesjoemeld met de uitslagen. Odinga stelde eerder dat de kiessystemen zijn „gehackt” door mensen die de identiteit gebruikten van Chris Msando; de ICT-chef van de kiescommissie die kort voor de stembusgang dood was teruggevonden. Hij was volgens de autoriteiten gemarteld.

Odinga is naar het hooggerechtshof gestapt om de overwinning van zijn politieke rivaal aan te vechten. Het hof moet binnen enkele dagen uitspraak doen over de vraag of de stembusgang overgedaan moet worden.